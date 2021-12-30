Подросток не успел отойти

В столице Англии произошел неприятный инцидент. Во время обхода королевский гвардеец сбил ребенка с ног. Происшествие попало на камеру.

На кадрах видно, что пара гвардейцев марширует по определенному маршруту, на их пути оказался мальчик. Один солдат сбил ребенка и перешагнул через него. Как сообщает Daily Mail, гвардеец крикнул, чтобы ему уступили дорогу, но ребенок не успел сориентироваться.

Известно, что после солдат вернулся посмотреть, не ушибся ли мальчик, пишет телеканал "360". Ребенок не получил никаких травм.