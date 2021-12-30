Собянин представил проекты благоустройства Ленинского проспекта и прилегающих территорий

Обновить планируется участок от Садового кольца до Университетского проспекта

В 2022 году в Москве планируется обновить одну из главных городских магистралей – Ленинский проспект. Работы по благоустройству затронут участок от Садового кольца до Университетского проспекта, включая прилегающие улицы, скверы, площади. В результате здесь станет красивее и комфортнее как для местных жителей, так и для гостей столицы, а также автомобилистов.

В этом году работы по благоустройству были проведены на периферийном участке Ленинского проспекта, от улицы Кравченко до МКАД. На 2022 год запланирован более масштабный проект, указал на своем сайте мэр Сергей Собянин.

По его словам, сейчас, несмотря на широкие тротуары, пешеходам на Ленинском проспекте неуютно, ведь рядом с ними проносятся потоки машин. Когда-то аналогичная ситуация складывалась на Садовом кольце, Новом Арбате, других центральных улицах. После благоустройства там стало гораздо удобнее, поэтому опробованные решения применят и к Ленинскому проспекту.

В первую очередь, проезжую часть отделят от пешеходной зоны "зеленым буфером", высадив деревья и кустарники. На число полос для автомобильного движения это не повлияет. Во-вторых, большое внимание уделят скверам и площадям – там создадут удобные прогулочные зоны.

Больше зелени и комфорта появится около входа в Нескучный сад у больницы № 1 им. Пирогова. Небольшую улочку у дома 20 по Ленинскому проспекту, где находится еще один вход в Нескучный сад, превратят в пешеходную аллею, вдоль которой будут высажены многочисленные деревья и кустарники.

В сквере по улице Академика Петровского планируется обновить покрытия дорожек, заменить скамейки, установить современную систему освещения.

Между знаменитыми полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина, появится комфортное зеленое пространство. У входов в поликлинику и библиотеку поставят скамейки, близлежащую собачью площадку модернизируют, рядом обустроят небольшой общедоступный сквер. При этом выезд на Ленинский проспект по улице Орджоникидзе решено сохранить.

На улице Академика Зелинского планируется благоустроить и дополнительно озеленить бульвар. Городской сквер на площади Академика Тамма тоже приведут в порядок.

По-новому заиграет площадь перед универмагом "Москва". Ее украсит липовая аллея с декоративным освещением. А для удобства посетителей универмага устроят автомобильные парковки у боковых фасадов здания.

Оценить проект благоустройства и высказать свое мнение москвичи могут на портале "Активный гражданин". Голосование уже открыто.

Ранее Собянин предложил москвичам самим придумать названия для новых улиц и станций метро.