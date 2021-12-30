Мэра Томска отправили на два года в колонию

Главу города признали виновным в злоупотреблении полномочий

Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщают журналисты из зала заседаний.

Как передает "Интерфакс", Кляйну придется провести в местах лишения свободы два года. Такой срок получился из-за того, что наказания "сложили".

Также в течение двух лет Кляйн не сможет работать в госструктурах. Более того, ему нужно оплатить штраф в 200 тыс. рублей. 

Кляйна арестовали и лишили высокого места осенью 2020 года. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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