Юноша покорил сердца многих девушек

В Интернете появились свежие фотографии сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Пользовательницы Сети в очередной раз восхитились привлекательной внешностью наследника Батьки.

Накануне, 29 декабря, Александр Григорьевич вместе с Николаем приняли участие в хоккейном матче, который прошел в Стрельне. Компанию им составил российский лидер Владимир Путин. Главы двух стран выступали за команду белых. В итоге они одержали победу со счетом 18:7.

Президент Белоруссии дважды поразил ворота соперников. Путин забил семь шайб, а Лукашенко-младший – четыре.

Увидев снимки Николая с матча, его многочисленные поклонницы буквально растаяли. Они акцентировали внимание на том, что 17-летнему юноше очень идет хоккейная форма. Мол, в ней он выглядит еще более привлекательно, передает "СтарХит".

"Он просто Аполлон! Какой красавец мужчина!", "Буду прикладывать [фото] ко лбу", "Хочется думать, что у Белоруссии есть будущее, когда видишь Колю", – прокомментировали фанатки сына Батьки.

Стоит отметить, что Николай действительно вырос настоящим красавцем. Его отличает не только привлекательная внешность, но и необычайная разносторонность. Лукашенко-младший занимается хоккеем, лыжным спортом и музыкой. Кроме того, юноша учит английский и испанский языки.

Ранее Батька рассказал о совместном увлечении его наследника и Путина. Оказывается, Николай и Владимир Владимирович устраивали соревнования по стрельбе.