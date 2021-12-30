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В Интернете появились свежие фотографии сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Пользовательницы Сети в очередной раз восхитились привлекательной внешностью наследника Батьки.
Накануне, 29 декабря, Александр Григорьевич вместе с Николаем приняли участие в хоккейном матче, который прошел в Стрельне. Компанию им составил российский лидер Владимир Путин. Главы двух стран выступали за команду белых. В итоге они одержали победу со счетом 18:7.
Президент Белоруссии дважды поразил ворота соперников. Путин забил семь шайб, а Лукашенко-младший – четыре.
Увидев снимки Николая с матча, его многочисленные поклонницы буквально растаяли. Они акцентировали внимание на том, что 17-летнему юноше очень идет хоккейная форма. Мол, в ней он выглядит еще более привлекательно, передает "СтарХит".
"Он просто Аполлон! Какой красавец мужчина!", "Буду прикладывать [фото] ко лбу", "Хочется думать, что у Белоруссии есть будущее, когда видишь Колю", – прокомментировали фанатки сына Батьки.
Стоит отметить, что Николай действительно вырос настоящим красавцем. Его отличает не только привлекательная внешность, но и необычайная разносторонность. Лукашенко-младший занимается хоккеем, лыжным спортом и музыкой. Кроме того, юноша учит английский и испанский языки.
Ранее Батька рассказал о совместном увлечении его наследника и Путина. Оказывается, Николай и Владимир Владимирович устраивали соревнования по стрельбе.
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