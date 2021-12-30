В Екатеринбурге неизвестный совершил неудачную попытку ограбления банка

Мужчину ищет полиция

В городе Екатеринбург неизвестный едва не ограбил один из банков. Инцидент произошел на улице Ленина.

Как рассказал официальный представитель свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых, мужчина появился в денежно-кредитной организации в дневное время. Он начал требовать выдать ему на руки наличные. Посетитель пригрозил – если его условия не будут выполнены, всех сотрудников банка ждет наказание.

Работники отказались идти на поводу у неизвестного. Поняв, что ему ничего не светит, мужчина скрылся.

На данный момент правоохранители опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер видеонаблюдения, передает "Пятый канал".