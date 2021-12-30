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Диетолог Кортни Д'Анджело назвала продукт, употребление которого за завтраком может навредить организму. Ее слова приводит портал Eat This, Not That!.
Речь идет о сладких хлопьях. Их популярность достаточно высока. Это вполне логично, ведь данный продукт избавляет от необходимости возиться с завтраком – достаточно просто залить его молоком.
Эксперт объяснила, что в состав хлопьев входят сахар и рафинированная мука. Из-за них можно набрать лишние килограммы. Кроме того, регулярное употребление этого блюда негативно влияет на работу кишечника, что вызывает преждевременное старение, передает МИР24.
Лучшим вариантом на завтрак является овсяная каша. В ней содержится большое количество полезных микроэлементов.
Ранее "Утро" рассказало, какие продукты полезно есть утром.
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