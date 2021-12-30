Назван худший продукт для завтрака

Съестное не только вредит фигуре, но и вызывает преждевременное старение

Диетолог Кортни Д'Анджело назвала продукт, употребление которого за завтраком может навредить организму. Ее слова приводит портал Eat This, Not That!.

Речь идет о сладких хлопьях. Их популярность достаточно высока. Это вполне логично, ведь данный продукт избавляет от необходимости возиться с завтраком – достаточно просто залить его молоком.

Эксперт объяснила, что в состав хлопьев входят сахар и рафинированная мука. Из-за них можно набрать лишние килограммы. Кроме того, регулярное употребление этого блюда негативно влияет на работу кишечника, что вызывает преждевременное старение, передает МИР24.

Лучшим вариантом на завтрак является овсяная каша. В ней содержится большое количество полезных микроэлементов. 

Ранее "Утро" рассказало, какие продукты полезно есть утром. 

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей