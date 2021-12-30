Некоторые продукты подорожали

Салат "Оливье" – коронное блюдо на новогоднем столе. Председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, сколько денег придется потратить на покупку ингредиентов для этого угощения.

По словам Шапкина, нужно потратить около 300 рублей. За эти деньги можно накормить традиционным праздничным салатом семью, состоящую из четырех человек.

Павел отметил, что в этом году цены на картошку выросли. Однако для приготовления "Оливье" потребуется всего несколько корнеплодов, передает "Радио 1".

Эксперт посоветовал не экономить на вареной колбасе. Он добавил – подорожание продуктов не сильно ударит по семейному бюджету.