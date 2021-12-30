Во сколько россиянам обойдется приготовление салата "Оливье"

Некоторые продукты подорожали

Салат "Оливье" – коронное блюдо на новогоднем столе. Председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, сколько денег придется потратить на покупку ингредиентов для этого угощения.

По словам Шапкина, нужно потратить около 300 рублей. За эти деньги можно накормить традиционным праздничным салатом семью, состоящую из четырех человек.

Павел отметил, что в этом году цены на картошку выросли. Однако для приготовления "Оливье" потребуется всего несколько корнеплодов, передает "Радио 1".

Эксперт посоветовал не экономить на вареной колбасе. Он добавил – подорожание продуктов не сильно ударит по семейному бюджету. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей