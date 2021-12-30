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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе визита в Петербург, который состоялся 29 декабря, подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину продуктовый набор – в красиво оформленной корзине оказались знаменитые сервелаты.
Журналисты позднее выяснили, во сколько рублей обойдется такой подарок. Средства массовой информации высчитали примерную стоимость подарка, пользуясь данными интернет-сервисов по доставке продовольственных товаров.
Подаренная Путину корзина состояла из набора товаров белорусского производства – колбасы и сыры, изготовленные Гродненским мясокомбинатом. Несколько батонов сырокопченой колбасы "Милано" – батон в среднем обходится в России за 440 рублей, а также "Итальянской" – по 460 руб.
Как истинный хозяйственник, Лукашенко не стал ограничиваться двумя сортами: в корзине было еще минимум четыре батона "Мясного дуэта", "Мясного каприза" и "Киндюка". Они стоят дороже указанных выше продуктов – примерно 625 рублей за батон, вес которого в среднем составляет половину килограмма. Суммарная стоимость продуктов, указывает "Лента.ру", составляет восемь тысяч рублей (данные приблизительны). Есть и более премиальные варианты – сырокопченая колбаса за 700 рублей и одна сыровяленая – за 920 руб. весом в 0,8 килограмма.
В эту же цену входят и сыры. Кстати, один из представленных сортов – маскарпоне, произведенный в Белоруссии. Этот товар россияне стали реже видеть на полках супермаркетов после введения пищевого эмбарго, принятого российской стороной в ответ на санкции западноевропейских государств.
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