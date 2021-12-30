Около 70 рейсов задержали в аэропортах столичного региона

Причины коллапса неизвестны

В четверг, 30 декабря, в аэропортах московского региона сложилась напряженная обстановка. Многие люди не смогли вовремя улететь, что следует из данных, приведенных сервисом "Яндекс.Расписания".

В обед в аэропорту Внуково задержали 14 рейсов, а еще пять отметили.

В Шереметьево были задержаны 26 рейсов. Пассажиры семи рейсов вовсе не смогли улететь в этот день.

В Домодедово задержали 29 рейсов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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