Синоптики рассказали о погоде в первые дни января

В столичном регионе ожидаются обильные осадки

В первый день нового года в московский регион придут мокрые снегопады. Об этом сообщили синоптики портала "Метеоновости".

Первого января столбик термометра опустится до отметки в 0°C. Ночью второго числа Москва и Подмосковье окажутся под властью холодного фронта циклона. Порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

Начнется метель, и температура воздуха продолжит понижаться, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На новой неделе температура воздуха в ночное время будет равняться -10..-15°C. Днем ожидается -4..-9°C.