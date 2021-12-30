Синоптики рассказали о погоде в первые дни января

В столичном регионе ожидаются обильные осадки

В первый день нового года в московский регион придут мокрые снегопады. Об этом сообщили синоптики портала "Метеоновости".

Первого января столбик термометра опустится до отметки в 0°C. Ночью второго числа Москва и Подмосковье окажутся под властью холодного фронта циклона. Порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

Начнется метель, и температура воздуха продолжит понижаться, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На новой неделе температура воздуха в ночное время будет равняться -10..-15°C. Днем ожидается -4..-9°C. 

Источник: Метеоновости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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