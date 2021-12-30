Как вести себя во время новогоднего застолья

Важно периодически проветривать помещение

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, как правильно употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь. Советы специалиста нацелены на то, чтобы минимизировать негативное влияние спиртного на организм.

Холдин отметил, что ни в коем случае нельзя выпивать на голодный желудок. Важно съесть что-то до начала застолья. Также желательно кушать во время употребления алкоголя. Дело в том, что жирные продукты не позволяют быстро опьянеть.

Виталий добавил – нельзя запивать крепкие напитки газировкой. Также эксперт посоветовал периодически проветривать помещение и прерываться на танцы. Будет полезно выйти на свежий воздух, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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