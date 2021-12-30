В крупном звере прячется маленький котенок, утверждает хозяйка

Кошкам не нужно и пытаться завоевать человеческие сердца – их любят просто за то, что они есть. Социальные сети предлагают миллионы умилительных роликов с домашними животными, среди которые есть питомцы, выделяющиеся своими размерами.

К примеру, в России живет кот Кефир, который вымахал до размера средней собаки. Питомцу нет и двух лет, а он уже весит целых тринадцать килограммов – в три раза больше обычной кошки. Хозяйка питомца Юлия утверждает, что ее любимчику удастся еще немного подрасти – в среднем мейн-куны растут до трех лет.

Некоторые, завидев Кефира, путают его с собакой из-за огромных размеров. Сейчас он обласкан вниманием и заботой – а когда-то рос котенком в приюте. Кефира заприметили сразу: Юля увидела красивого кота с белой шерстью. Повадки у него были как у настоящего хищника: питомец признает только натуральное мясо. Единственный недостаток при уходе за таким большим котом – куча шерсти, которую он оставляет по квартире.

Кефир, признается хозяйка, давно стал членом семьи: вместе со всеми обедает и сидит за столом. Кот ласков и никогда не устраивает ссоры.

"В целом это супер-умный кот. Как ни странно, он задает общее настроение в доме. Кефир не мяукает, не кричит, не вредит мебели. Реально, идеальный кот", – делится россиянка своими впечатлениями.

Мейн-кун любит играть и контактировать с людьми – как все обычные коты. Часто Юлия публикует с ним фотографии в социальных сетях. Хозяйка утверждает, что в теле огромного зверя прячется "маленький и мягкий котенок".

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