Люди, ворующие вещи из номера, бесят персонал

Отельеры рассказали, какие действия туристов их раздражают больше всего. Так, например, владельцев гостиниц выводят из себя люди, которые устраивают вечеринки в номерах.

Любители веселья приносят персоналу отеля немало хлопот. Дело в том, что вечеринки не обходятся без алкогольных напитков. Далеко не всегда тусовщики приводят номер в порядок после бурного времяпровождения. Поэтому после того, как они съезжают, уборщикам приходится отмывать номер от остатков спиртного.

Также отельеров бесят гости, ворующие вещи из гостиницы. Речь идет о туалетной бумаге, халатах, вешалках для одежды, бутыльках с моющими средствами, батарейках и других предметах.

"Некоторые гости пойдут на все, чтобы что-то украсть", – пожаловался один из владельцев гостиницы.

Люди, которые после посещения столовой пытаются тайно забрать с собой еду, пряча ее в карманы, тоже вызывают у персонала отеля недоумение, передает Express.

Многих отельеров раздражают туристы, проделывающие следующую схему – изначально они берут номер на одного или двух человек, а после оказывается, что в комнате проживало больше людей. Каким-то образом предприимчивые отдыхающие проводят за собой близких или друзей. Таким странным образом они хотят сэкономить деньги на проживании.

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