Желающие смогут посмотреть на уникальные шедевры до конца зимы бесплатно

В столичном Парке Горкого со 2 января по 28 февраля пройдет международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Команды скульпторов из пяти стран создадут ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровых снеговиков. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Для участия в фестивале в российскую столицу приедут участники из Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию представят конкурсанты из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула и Якутска.

Всего в парке появится около 30 зимних скульптур, за созданием которых жедающие смогут понаблюдать в режиме реального времени. Позже их украсят новогодней подсветкой. Все фигуры останутся в парке до 28 февраля.

Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный. Для посетителей, помимо выставки, будут проводить театральные представления с живой музыкой и уличным театром. Гости смогут посетить снежную фан-зону.

Также в столице пройдет самый масштабный зимний фестиваль в Европе – "Путешествие в Рождество". В этом году его организовывают на 27 площадках с 10 декабря по 9 января.