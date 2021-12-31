Скульпторы из пяти стран украсят Парк Горького зимними фигурами

Скульпторы из пяти стран украсят Парк Горького зимними фигурами
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Желающие смогут посмотреть на уникальные шедевры до конца зимы бесплатно

В столичном Парке Горкого со 2 января по 28 февраля пройдет международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Команды скульпторов из пяти стран создадут ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровых снеговиков. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. 

Для участия в фестивале в российскую столицу приедут участники из Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию представят конкурсанты из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула и Якутска. 

Всего в парке появится около 30 зимних скульптур, за созданием которых жедающие смогут понаблюдать в режиме реального времени. Позже их украсят новогодней подсветкой. Все фигуры останутся в парке до 28 февраля.

Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный. Для посетителей, помимо выставки, будут проводить театральные представления с живой музыкой и уличным театром. Гости смогут посетить снежную фан-зону. 

Также в столице пройдет самый масштабный зимний фестиваль в Европе – "Путешествие в Рождество". В этом году его организовывают на 27 площадках с 10 декабря по 9 января. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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