Патриарх Кирилла потерял старшего брата

Патриарх Кирилла потерял старшего брата
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Священнослужитель умер в 81 год

Протоирей Николай Гундяев, старший брат Патриарха Кирилла, скончался. Об этом сообщается на сайте РПЦ. 

Почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга ушел на 82-ом году жизни. Сообщается, что он умер после продолжительной борьбы с болезнью.

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Источник: сайт РПЦ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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