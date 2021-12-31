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Протоирей Николай Гундяев, старший брат Патриарха Кирилла, скончался. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга ушел на 82-ом году жизни. Сообщается, что он умер после продолжительной борьбы с болезнью.
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