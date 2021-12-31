Политик сообщил о наследнице из тюрьмы

Бывший президент Грузии впервые официально подтвердил, что у него есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной – грузинской певицы Софо Нижарадзе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Осужденный по различным приговорам на три и шесть лет политик передал привет из тюрьмы Рустави, отметив, что он слаб физически, но морально мужественен.

"Это первый Новый год, когда я сижу в тюрьме, но я старался сохранить оптимизм и найти в нем семя доброты", – написал он.

Для него этот момент будет особенным, поскольку в этом году его самую младшую дочь Элис Марию Саакашвили впервые покажут по телевидению – она выйдет на сцену вместе со своей матерью. Фото девочки с Нижарадзе он прикрепил в публикации.

Впервые Михаил Саакашвили подтвердил наличие у него внебрачной дочери. Певица вернулась в Грузию недавно. До этого она проживала в США, где, по сведениям СМИ, политик в 2014 году приобрел для нее квартиру за 2 млн долларов на Манхэттене.