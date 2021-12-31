Как выглядит внебрачная дочь Саакашвили: фото ребенка с матерью

Как выглядит внебрачная дочь Саакашвили: фото ребенка с матерью
Фото: Vladimir Valishvili/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Политик сообщил о наследнице из тюрьмы

Бывший президент Грузии впервые официально подтвердил, что у него есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной – грузинской певицы Софо Нижарадзе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Осужденный по различным приговорам на три и шесть лет политик передал привет из тюрьмы Рустави, отметив, что он слаб физически, но морально мужественен. 

"Это первый Новый год, когда я сижу в тюрьме, но я старался сохранить оптимизм и найти в нем семя доброты", – написал он.

Для него этот момент будет особенным, поскольку в этом году его самую младшую дочь Элис Марию Саакашвили впервые покажут по телевидению – она выйдет на сцену вместе со своей матерью. Фото девочки с Нижарадзе он прикрепил в публикации.

Впервые Михаил Саакашвили подтвердил наличие у него внебрачной дочери. Певица вернулась в Грузию недавно. До этого она проживала в США, где, по сведениям СМИ, политик в 2014 году приобрел для нее квартиру за 2 млн долларов на Манхэттене.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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