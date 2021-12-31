Глава ведомства поздравил коллег онлайн

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью "Газете.ру", как сотрудники ведомства провели новогодний корпоратив. Она отметила, что многим удалось встретиться друг с другом лично впервые за долгое время.

По ее словам, гуляния прошли в духе "антикорпоратива". До пандемии в МИД традиционно собирались все сотрудники, скидывались и сами придумывали себе программу. Наступающий 2022 год решили отметить символически. Праздник дипломаты организовали спонтанно 30 декабря.

"В этом году это в большей степени была возможность друг друга увидеть. Многие работали на удаленке. Да и в принципе старались соблюдать максимальные меры предосторожности целый год", – рассказала она.

При этом глава ведомства Сергей Лавров на празднование не пришел – в условиях ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, он поздравил коллег онлайн. Хотя, отметила Захарова, до этого министр присутствовал на подобных событиях лично.