Многие ожидали более солидных доплат от государства

Часть российских пенсионеров начала получать выплаты за январь 2022 года. Многие из них остались неприятно удивленны размером надбавки, которую ранее анонсировали российские власти. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Январские пенсии, как правило, ПФР перечисляет раньше срока – в этом году выплачивать их начали с 29 декабря. Размер выплат проиндексировали согласно расчетам на 1 января – это 5,9%. Средний размер доплаты должен был составить тысячу рублей. Однако пенсионеры заявили журналистам, что получили меньший объем надбавок.

По их словам, индексация пенсии в некоторых случаях была лишь 500 рублей.

"Вся пенсия 9200 рублей, плюс 600 рублей доплата до прожиточного минимума. Итого 9800 рублей", – поделилась пенсионерка.

Другому пожилому россиянину размер выплат увеличили на 750 рублей, а еще одной пенсионерке подняли размер пособия на 590 рублей – такой индексацией она осталась крайне недовольна, поскольку, по ее мнению, стоимость продуктов за последний год выросла как минимум на 50%.