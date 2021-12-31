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Глава Белоруссии перед Новым годом нанес рабочий визит в РНПЦ "Мать и дитя" в Минске. Он решил ознакомиться с работой центра и посетить отделение, где вынашивают недоношенных детей.
Перед тем, как зайти грудничкам, Александр Лукашенко резко обратился к сопровождающим.
"Наденьте все маски! И мне дайте маску. Это детки!", – передает его слова БЕЛТА.
Президенту, который ранее выступал против насильственного ношения защитных средств от коронавируса, дали медцинскую маску, в которой он посетил отделение.
Ранее белорусского лидера буквально заставляли носить средства защиты во время посещения "красных зон", однако Лукашенко высказывался на этот счет резко. В один из таких визитов он потребовал больше не брать с собой главу белорусского Минздрава, поскольку тот надоедает ему со своими предостережениями.
К слову, когда Александра Лукашенко все же удавалось заставить соблюдать рекомендации по защите от ковида, это было не обыкновенное медсредство, а специализированная маска FFP2.
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