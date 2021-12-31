Лукашенко надел защитную маску ради детей

Лукашенко надел защитную маску ради детей
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
Президент потребовал от сопровождающих поступить аналогично

Глава Белоруссии перед Новым годом нанес рабочий визит в РНПЦ "Мать и дитя" в Минске. Он решил ознакомиться с работой центра и посетить отделение, где вынашивают недоношенных детей. 

Перед тем, как зайти грудничкам, Александр Лукашенко резко обратился к сопровождающим.

"Наденьте все маски! И мне дайте маску. Это детки!", – передает его слова БЕЛТА.

Президенту, который ранее выступал против насильственного ношения защитных средств от коронавируса, дали медцинскую маску, в которой он посетил отделение.

Ранее белорусского лидера буквально заставляли носить средства защиты во время посещения "красных зон", однако Лукашенко высказывался на этот счет резко. В один из таких визитов он потребовал больше не брать с собой главу белорусского Минздрава, поскольку тот надоедает ему со своими предостережениями. 

К слову, когда Александра Лукашенко все же удавалось заставить соблюдать рекомендации по защите от ковида, это было не обыкновенное медсредство, а специализированная маска FFP2.

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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