Президент указал, что прошедший год прошел для страны достойно

Глава России Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением для россиян. Президент отметил, что в прошедшем 2021 году страна столкнулась с вызовами, но граждане смогли с ними бороться.

"Главное пожелание всем, конечно же – крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, учебе, в творчестве и любимом деле", – сказал он.

Путин пожелал в 2022 году как можно больше радостных событий, чтобы новые семьи зарождались как можно чаще, в них появлялись дети, которые бы росли здоровыми, честными, умными и свободными.

Президент отметил, что всех в этот момент объединяют надежды на добрые перемены, но их невозможно отделить от событий уходящего года.

"Мы столкнулись с колоссальными вызовами,но научились жить в таких жестких условиях", – считает лидер.

Россияне вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая пока не отступает, сказал Владимир Путин. Он выразил слова поддержки всем, кто потерял родных в этот период.

Лидер напомнил о мерах поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса – пенсионеры, военные и семьи с детьми получили дополнительные выплаты от государства.

По его словам, Россия уверенно отставивала собственные интересы безопасности страны и граждан в международном пространстве, удалось в короткие сроки восстановить экономику.

"Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно", – отметил он.

Главной целью на 2022 год Владимир Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни людей. Президент указал, что только вместе, объединившись, их получится достичь.