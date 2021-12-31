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Глава России Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением для россиян. Президент отметил, что в прошедшем 2021 году страна столкнулась с вызовами, но граждане смогли с ними бороться.
"Главное пожелание всем, конечно же – крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, учебе, в творчестве и любимом деле", – сказал он.
Путин пожелал в 2022 году как можно больше радостных событий, чтобы новые семьи зарождались как можно чаще, в них появлялись дети, которые бы росли здоровыми, честными, умными и свободными.
Президент отметил, что всех в этот момент объединяют надежды на добрые перемены, но их невозможно отделить от событий уходящего года.
"Мы столкнулись с колоссальными вызовами,но научились жить в таких жестких условиях", – считает лидер.
Россияне вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая пока не отступает, сказал Владимир Путин. Он выразил слова поддержки всем, кто потерял родных в этот период.
Лидер напомнил о мерах поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса – пенсионеры, военные и семьи с детьми получили дополнительные выплаты от государства.
По его словам, Россия уверенно отставивала собственные интересы безопасности страны и граждан в международном пространстве, удалось в короткие сроки восстановить экономику.
"Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно", – отметил он.
Главной целью на 2022 год Владимир Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни людей. Президент указал, что только вместе, объединившись, их получится достичь.
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