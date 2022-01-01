В некоторые даты лучше воздержаться от общения с парикмахером

Модная стрижка – идеальный способ освежить внешний вид и преобразиться. Однако неудачный эксперимент с прической может привести к серьезному стрессу и комплексам. Для того чтобы не промахнуться с выбором даты похода в салон, лучше свериться с лунным календарем стрижек.



К слову, существуют общие рекомендации по заботе о волосах. Если хочется как можно реже ходить в салон, волосы лучше стричь на убывающую Луну – тогда они будут медленнее расти. Если, наоборот, хочется поскорее обзавестись длинной косой, подравнивайте кончики на растущем ночном светиле.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2022 года

Смело можно отправляться к любимому парикмахеру 1 января. Разумеется, если он будет готов вас принять после новогоднего торжества. Также освежить прическу можно 11 или 12 января. Процедуры для волос, которые будут проведены 14 и 15 января, окажут мощное благотворное воздействие на шевелюру. Также день красоты волос можно устроить 20 января и в период с 22-го по 25-е. Последние дни месяца тоже подходят для похода в салон – можете смело назначать стрижку на 28, 29 или 30 января.

Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю

Некоторые даты обладают негативной энергетикой. Поход к парикмахеру в такой день может обернуться катастрофой. Лучше не рисковать своими локонами и воздержаться от визита в салон 7, 8 января, а также 10. Плачевные последствия от общения с парикмахером могут наступить, если сделать стрижку в период с 26 по 27 января.

Нейтральные дни для похода к парикмахеру

Лунная энергетика не будет воздействовать на ваши волосы, если вы отправитесь в салон в период со 2 по 6 января, а также 9, 13, 16-19, 21 и 31 января. В эти даты успех мероприятия будет зависеть исключительно от мастерства вашего парикмахера.

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