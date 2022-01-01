В некоторые даты нужно готовиться к неблагоприятному развитию событий

Новый 2022 год уже не за горами. Первый месяц принесет жителям России продолжительные выходные. Январь традиционно считается отличным периодом года, так как работать в этом месяце нужно значительно меньше, чем обычно. Однако не стоит забывать о лунном календаре. Так, некоторые дни, целых три из которых выпадут на каникулы, таят угрозу и опасность.



Стоит отметить, что многие ощущают на себе капризы Луны и стараются согласовывать жизненные планы с ночным светилом. Так, в неблагоприятные даты люди обычно чувствуют резкое падение жизненной энергии и дурное расположение духа. В таком состоянии начинать новые дела – плохая идея.

Неблагоприятные дни

Что касается новогодних каникул, самыми опасными датами в этот период будут 2, 8 и 9 января. На эти дни лучше не назначать крупные мероприятия, деловые переговоры и вложение денежных средств.

Также в "черные дни" января резко повышается риск подхватить инфекцию или получить серьезную травму. Возможны крупные конфликты с родными и близкими и даже разрыв со второй половинкой.

Помимо перечисленных выше, к неблагоприятным дням января относятся так же 18, 20, 21, 28 и 31 числа.

Благоприятные дни

Впрочем, первый месяц нового года гораздо щедрее на позитивные дни. Отличным временем для инвестирования, запуска новых проектов и активного времяпрепровождения будут следующие даты: 1, 3-5, 7, 11, 13, 15, 19, 21 – 27, 20, 29 и 30 января.

Ранее "Утро" рассказывало, что категорически нельзя делать на Новый 2022 год. Эксперты запрещают пускать гостей в спальню и одеваться в красное.