QR-коды и электронные больничные: что готовят россиянам на 2022-й год

QR-коды и электронные больничные: что готовят россиянам на 2022-й год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
О том, как изменится жизнь страны с 1 января - в материале "Утра"

С 1 января 2022 года в Российской Федерации вступают в силу изменения в действующее законодательство. Рассказываем о самых важных событиях, которые коснутся россиян после Нового года. 

Отмена техосмотра

С 2022 года в стране отменяется обязательное прохождение технического осмотра, а также получение диагностической карты для последующего оформления полиса ОСАГО и выезда на дорогу. Условия, которые обязуют водителей пройти ТО, – постановка транспортного средства на учет, смена владельца или внесение изменений в саму машину возрастом от четырех лет с момента выпуска.

Цифровизация больничных листов

Больничные листы с 2022 года будут только электронными. Если во многих регионах еще действуют старые бумажные варианты, то после Нового года документы врачи обязаны подписывать их электронной подписью. С 1 января работодатели в общем порядке будут подключены к системе ФСС.

НДФЛ

Закон о выплате налога на доходы физических лиц по вкладам действует год, однако в 2022-м жителям РФ впервые придется выложить средства за налог по итогам прошедшего года. Что-то остается: налоговые органы не трогают только минимум.

QR-коды

Электронный сертификат, подтверждающий наличие антител, будет требоваться во всех общественных местах с 1 февраля. Речь идет об объектах общественного питания, розничной торговли и местах проведения массовых мероприятий.

Налоговый вычет

За фитнес и иные спортивные занятия можно получить налоговый вычет – речь идет об услугах, выплата за оказание которых произошла с 1 января 2022 года. То есть на выплаты можно рассчитывать в 2023-м, а чеки с договорами можно уже собирать. Максимальная сумма выплат составляет 15,6 тыс. рублей.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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