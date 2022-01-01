Некоторым удвоят размер фиксированной части

Размер страховых выплат для неработающих россиян, вышедших на заслуженный отдых, с 1 января 2022 года должен вырасти на 5,9 процента. При этом в среднем сумма пособия будет выше 17 тысяч рублей – практически на 1 тыс. рублей больше прошлогоднего показателя.

А в 2023 году сумму страховых выплат повысят уже на 5,6%. Еще через год – на 5,5 процента соответственно. За 2023-й год ожидается повышение страховой пенсии до 17 900 рублей, в 2024-м размер выплат должны повысить на 800 руб.

Как отмечает источник, размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям, учитывая индексацию с 1 января текущего года, вырастет до 6401 рубля. Речь идет об основной части к пенсии, гарантированной со стороны государства. А затем сумма увеличивается за счет трудового стажа и пенсионного коэффициента. Важное замечание: при достижении лицом восьмидесилетнего возраста сумма фиксированной выплаты увеличивается в два раза.

Как отмечает "Российская газета", с 1 января этого года действуют обновленные правила, устанавливающие порядок пенсионных выплат. Так, теперь у россиянина не могут удерживать пенсию в случае признания его банкротом. Как указала адвокат Ольга Сулим, текущая ситуация в стране располагает к тому, что пенсионеры все чаще берут кредиты, а затем оказываются неплатежеспособными. Практика финансовых удержаний прекращается в незамедлительном порядке, если человек признан банкротом.

Часть пожилых россиян уже получили в декабре 2021 года выплаты за январь. Многих не устроил размер надбавки, ранее анонсированный властями. ПФР начислили гражданам выплаты, проиндексированные на 5,9% в соответствии с установленным расчетом, однако пенсионеры считают, что получили меньше, чем им полагалось.