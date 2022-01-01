Сколько получат пенсионеры после 1 января: в ПФР ввели новые правила выплат

Сколько получат пенсионеры после 1 января: в ПФР ввели новые правила выплат
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Некоторым удвоят размер фиксированной части

Размер страховых выплат для неработающих россиян, вышедших на заслуженный отдых, с 1 января 2022 года должен вырасти на 5,9 процента. При этом в среднем сумма пособия будет выше 17 тысяч рублей – практически на 1 тыс. рублей больше прошлогоднего показателя.

А в 2023 году сумму страховых выплат повысят уже на 5,6%. Еще через год – на 5,5 процента соответственно. За 2023-й год ожидается повышение страховой пенсии до 17 900 рублей, в 2024-м размер выплат должны повысить на 800 руб.

Как отмечает источник, размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям, учитывая индексацию с 1 января текущего года, вырастет до 6401 рубля. Речь идет об основной части к пенсии, гарантированной со стороны государства. А затем сумма увеличивается за счет трудового стажа и пенсионного коэффициента. Важное замечание: при достижении лицом восьмидесилетнего возраста сумма фиксированной выплаты увеличивается в два раза.

Как отмечает "Российская газета", с 1 января этого года действуют обновленные правила, устанавливающие порядок пенсионных выплат. Так, теперь у россиянина не могут удерживать пенсию в случае признания его банкротом. Как указала адвокат Ольга Сулим, текущая ситуация в стране располагает к тому, что пенсионеры все чаще берут кредиты, а затем оказываются неплатежеспособными. Практика финансовых удержаний прекращается в незамедлительном порядке, если человек признан банкротом.

Часть пожилых россиян уже получили в декабре 2021 года выплаты за январь. Многих не устроил размер надбавки, ранее анонсированный властями. ПФР начислили гражданам выплаты, проиндексированные на 5,9% в соответствии с установленным расчетом, однако пенсионеры считают, что получили меньше, чем им полагалось.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Политолог указал на нестыковки заявлений Кремля и Белого дома о переговорах президентов

По его мнению, решающую роль будет играть предстоящий саммит в Женеве

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей