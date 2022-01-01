Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Невзирая на то, что жителей и гостей Москвы заранее
предупредили о том, что Красная площадь в это время будет закрыта, у ограждений
в ночь на 1 января было не протолкнуться. Видео публикуют в соцсетях.
На кадрах видно, как толпа людей стоит у входа на Красную площадь, а к ограждениям бегут полицейские.
Поведение соотечественников вызвало раздражение и недоумение у пользователей Сети. Так, часть комментаторов заявила, что ломились на Красную площадь туристы. Мол, москвичи спокойно отмечают Новый год дома, в кругу семьи. Другие удивились, зачем было идти туда, зная о закрытии.
"Лимитчики,москвичи дома отмечают", "Там чё, мёдом намазано, зачем туда идти?!" "Так заранее же писали что будет закрыто, на фига туда ломится было",
– пишут комментаторы.
По его мнению, решающую роль будет играть предстоящий саммит в Женеве
Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе