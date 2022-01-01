"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение

"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь

Невзирая на то, что жителей и гостей Москвы заранее предупредили о том, что Красная площадь в это время будет закрыта, у ограждений в ночь на 1 января было не протолкнуться. Видео публикуют в соцсетях.

На кадрах видно, как толпа людей стоит у входа на Красную площадь, а к ограждениям бегут полицейские.

Поведение соотечественников вызвало раздражение и недоумение у пользователей Сети. Так, часть комментаторов заявила, что ломились на Красную площадь туристы. Мол, москвичи спокойно отмечают Новый год дома, в кругу семьи. Другие удивились, зачем было идти туда, зная о закрытии.

"Лимитчики,москвичи дома отмечают", "Там чё, мёдом намазано, зачем туда идти?!" "Так заранее же писали что будет закрыто, на фига туда ломится было",

– пишут комментаторы.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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