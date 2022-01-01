От открытия станций метро до вакцинации: Собянин подвел итоги прошедшего года

От открытия станций метро до вакцинации: Собянин подвел итоги прошедшего года
Градоначальник рассказал, что удалось сделать за 2021 год

Развитие российской столицы не стоит на месте: планам по развитию города не смогла помешать даже пандемия коронавирусной инфекции. Реализация масштабных проектов не остановилась и в прошлом году – все это результат работы, направленной на развитие города и повышение комфорта жителей столицы. Итоги 2021 года подвел в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 

Развитие метро и МЦК 

В 2021 г. была открыта 100-я станция метро и МЦК. Всего за последние 10 лет в столице построили 195,4 километра линий, а количество действующих станций метро выросло до 281.

"Московское метро стало в 1,5 раза больше, а в следующие годы мы удвоим сеть метро",

– подчеркнул Собянин.

Один из самых масштабных проектов метростроения – строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), проходка которой завершилась 29 декабря 2021 года. Уже в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Электробусы

В 2021 году в столице активно развивался экологически чистый транспорт – электробусы. Всего на улицах столицы курсирует 1 000 электробусов. К 2030 г., пообещал мэр, "зелёным" должен стать весь общественный транспорт Москвы. Решающую роль в этой трансформации сыграет замена дизельных автобусов на электробусы.

Новое жилье

В минувшем году Москва установила абсолютный рекорд – в эксплуатацию было введено более 7 млн кв. м жилья – больше, чем на пике массового жилищного строительства середины 60-х годов. 

Один из ключевых проектов в строительстве – программа реновации. Москвичи вместо ветхого жилья получают просторные квартиры, широкие подъезды и удобные дворы. Во дворах домов установлены детские площадки и обустроены места для отдыха, проведено озеленение. В новых кварталах возводят все необходимые объекты социальной инфраструктуры – школы, поликлиники, детские сады. 

Реконструция поликлиник

2021 год ознаменовался масштабной реконструкцией поликлиник: всего в программу вошло 200 зданий – почти половина амбулаторного фонда Москвы.

"После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это стольких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ. Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", - 

подчеркивает столичный градоначальник. 

Памятники архитектуры

В Москве в 2021 году было отреставрировано 170 памятников архитектуры. Среди них ГЭС-2 на острове Балчуг – крупнейший в мире проект приспособления памятника промышленной архитектуры под современное культурное использование.

Начиная с 2011 г. в Москве отреставрировано 1 718 объектов культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,4%.

Вакцинация

В российской столице раньше всех в мире развернулась прививочная кампания: были открыты прививочные пункты, где не нужна предварительная запись, запущена программа ревакцинации населения.

"5 млн 900 тыс. вакцинированных. Пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с этой напастью является коллективный иммунитет. Миллионы москвичей сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19",

– уверен Собянин. 

Также 2021 год ознаменовался ростом инвестиций (на 21,9% за 9 месяцев), увеличением сборов на благотворительность – москвичи при помощи благотворительных сервисов на mos.ru, "Активном гражданине" и акции "Миллион призов" собрали свыше 78 млн рублей. Отличились и московские школьники – в прошлом году они получили 1 346 диплом победителей и призеров - почти половину всех наград Всероссийской олимпиады.

"2021-й год ушел в историю, наступил год 2022-й. Пусть он принесет Москве много хорошего",

– резюмировал Сергей Собянин. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
новости партнеров
По теме

"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение

Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей