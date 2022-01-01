От открытия станций метро до вакцинации: Собянин подвел итоги прошедшего года

Градоначальник рассказал, что удалось сделать за 2021 год

Развитие российской столицы не стоит на месте: планам по развитию города не смогла помешать даже пандемия коронавирусной инфекции. Реализация масштабных проектов не остановилась и в прошлом году – все это результат работы, направленной на развитие города и повышение комфорта жителей столицы. Итоги 2021 года подвел в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Развитие метро и МЦК

В 2021 г. была открыта 100-я станция метро и МЦК. Всего за последние 10 лет в столице построили 195,4 километра линий, а количество действующих станций метро выросло до 281.

"Московское метро стало в 1,5 раза больше, а в следующие годы мы удвоим сеть метро",

– подчеркнул Собянин.



Один из самых масштабных проектов метростроения – строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), проходка которой завершилась 29 декабря 2021 года. Уже в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Электробусы

В 2021 году в столице активно развивался экологически чистый транспорт – электробусы. Всего на улицах столицы курсирует 1 000 электробусов. К 2030 г., пообещал мэр, "зелёным" должен стать весь общественный транспорт Москвы. Решающую роль в этой трансформации сыграет замена дизельных автобусов на электробусы.

Новое жилье

В минувшем году Москва установила абсолютный рекорд – в эксплуатацию было введено более 7 млн кв. м жилья – больше, чем на пике массового жилищного строительства середины 60-х годов.

Один из ключевых проектов в строительстве – программа реновации. Москвичи вместо ветхого жилья получают просторные квартиры, широкие подъезды и удобные дворы. Во дворах домов установлены детские площадки и обустроены места для отдыха, проведено озеленение. В новых кварталах возводят все необходимые объекты социальной инфраструктуры – школы, поликлиники, детские сады.

Реконструция поликлиник

2021 год ознаменовался масштабной реконструкцией поликлиник: всего в программу вошло 200 зданий – почти половина амбулаторного фонда Москвы.

"После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это стольких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ. Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", -

подчеркивает столичный градоначальник.

Памятники архитектуры

В Москве в 2021 году было отреставрировано 170 памятников архитектуры. Среди них ГЭС-2 на острове Балчуг – крупнейший в мире проект приспособления памятника промышленной архитектуры под современное культурное использование.

Начиная с 2011 г. в Москве отреставрировано 1 718 объектов культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,4%.

Вакцинация

В российской столице раньше всех в мире развернулась прививочная кампания: были открыты прививочные пункты, где не нужна предварительная запись, запущена программа ревакцинации населения.

"5 млн 900 тыс. вакцинированных. Пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с этой напастью является коллективный иммунитет. Миллионы москвичей сделали прививку от ковида, сотни тысяч прошли ревакцинацию. Совместными усилиями мы обязательно справимся с COVID-19",

– уверен Собянин.

Также 2021 год ознаменовался ростом инвестиций (на 21,9% за 9 месяцев), увеличением сборов на благотворительность – москвичи при помощи благотворительных сервисов на mos.ru, "Активном гражданине" и акции "Миллион призов" собрали свыше 78 млн рублей. Отличились и московские школьники – в прошлом году они получили 1 346 диплом победителей и призеров - почти половину всех наград Всероссийской олимпиады.

"2021-й год ушел в историю, наступил год 2022-й. Пусть он принесет Москве много хорошего",

– резюмировал Сергей Собянин.