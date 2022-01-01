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Дочь Сергея Шойгу Ксения
поделилась фото, где счастливый глава ведомства держит на руках маленькую
внучку. На снимке министр обороны РФ, одетый в модный джинсовый костюм,
позирует у наряженной новогодней елки. Компанию дедушке и внучке составили сама
Ксения и ее возлюбленный Алексей Столяров.
Семейный кадр растрогал пользователей Сети. Под постом Ксении они оставили множество комментариев.
"Самое эстетичное зрелище– мужчина с ребёнком на руках!) счастья вам всем и малышу!" "Сергей Кужугетович на стиле", "Самое безопасное место в мире С Новым Годом !" "Дааа, вот это дедушка)))" "Как же доча ваша на дедулю похожа тьфу тьфу. С Новым годом вас",
– пишут россияне (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, о рождении малышки Миланы стало известно в сентябре 2021 года. Радостной новостью младшая дочь Шойгу Ксения сама поделилась в соцсетях. Кроме маленькой Миланы, у министра обороны есть еще двое внуков – Даша и Кирилл.
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