"Сергей Кужугетович на стиле": дочь показала фото Шойгу с внучкой

"Сергей Кужугетович на стиле": дочь показала фото Шойгу с внучкой
Сергей Шойгу. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Министр обороны в семейной обстановке растрогал россиян

Дочь Сергея Шойгу Ксения поделилась фото, где счастливый глава ведомства держит на руках маленькую внучку. На снимке министр обороны РФ, одетый в модный джинсовый костюм, позирует у наряженной новогодней елки. Компанию дедушке и внучке составили сама Ксения и ее возлюбленный Алексей Столяров.

Семейный кадр растрогал пользователей Сети. Под постом Ксении они оставили множество комментариев.

"Самое эстетичное зрелище– мужчина с ребёнком на руках!) счастья вам всем и малышу!" "Сергей Кужугетович на стиле", "Самое безопасное место в мире  С Новым Годом !" "Дааа, вот это дедушка)))" "Как же доча ваша на дедулю похожа тьфу тьфу. С Новым годом вас",

– пишут россияне (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, о рождении малышки Миланы стало известно в сентябре 2021 года. Радостной новостью младшая дочь Шойгу Ксения сама поделилась в соцсетях. Кроме маленькой Миланы, у министра обороны есть еще двое внуков – Даша и Кирилл. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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