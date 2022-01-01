Как открыть бутылку вина без штопора: видео

Как открыть бутылку вина без штопора: видео
Фото: pixabay.com
Выручат приборы, которые есть на каждой кухне

Если вам нужно вынуть пробку из бутылки, а под рукой нет штопора, выручит простой лайфхак.

Чтобы открыть бутылку без штопора, нужно лишь два предмета, которые найдутся на любой кухне. Это нож и вилка.

Нож нужно вставить в пробку, а затем поместить его между зубцов вилки. Затем необходимо, придерживая нож одной рукой, а вилку другой, осторожно выкрутить пробку. Видео с полезным советом появилось в соцсетях.

@poleznii_blok

Автор…???

♬ оригинальный звук - Poleznyi_blog

Пользователи оценили лайфхак и поделились собственными. Некоторые оставили юмористические комментарии.

"Вдавил вовнутрь и делов... Общага 88-90гг", "Саморез закрутил и не паришся", "Вдавить пробку внутрь, и отвёртка, ключ от замка, способов куча",  "А что так можно было?" " выпить захочешь,и не такое придумаешь",

– пишут они (орфография и пунктуация сохранены).

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение

Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь

Что обсуждали Лукашенко и Путин: мнение белорусского политолога

Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей