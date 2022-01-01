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Если вам нужно вынуть пробку из бутылки, а под рукой нет штопора, выручит простой лайфхак.
Чтобы открыть бутылку без штопора, нужно лишь два предмета, которые найдутся на любой кухне. Это нож и вилка.
Нож нужно вставить в пробку, а затем поместить его между зубцов вилки. Затем необходимо, придерживая нож одной рукой, а вилку другой, осторожно выкрутить пробку. Видео с полезным советом появилось в соцсетях.
@poleznii_blok
Автор…???♬ оригинальный звук - Poleznyi_blog
Пользователи оценили лайфхак и поделились собственными. Некоторые оставили юмористические комментарии.
"Вдавил вовнутрь и делов... Общага 88-90гг", "Саморез закрутил и не паришся", "Вдавить пробку внутрь, и отвёртка, ключ от замка, способов куча", "А что так можно было?" " выпить захочешь,и не такое придумаешь",
– пишут они (орфография и пунктуация сохранены).
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