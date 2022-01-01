Порошенко занял место Зеленского в новогоднюю ночь

Порошенко занял место Зеленского в новогоднюю ночь
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
На украинских телеканалах показали обращение бывшего президента вместо действующего

СМИ Незалежной сообщают, что в новогоднюю ночь зрители двух каналов увидели в положенное для обращения президента время Петра Порошенко вместо Владимира Зеленского.

Так, канал "Прямий" запустил видеопоздравление "шоколадного короля", к которому присоединилась жена Марина, в 23.56. А обращение Зеленского показали уже после того, как 2022 год наступил.

"5 канал" поступил по-другому – действующий украинский глава появился в эфире до предшественника. Однако традиционное время все равно занял Порошенко. И здесь его выступление началось в 23.56.

Напомним, что упомянутые телеканалы ранее принадлежали бывшему президенту Украины. В ноябре он заявил, что продает оба холдингу "Свободные медиа". 

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась поздравлять с Новым годом Зеленского. Журналисты во время предновогоднего интервью попросили ее пожелать что-нибудь украинскому главе, однако представитель внешнеполитического ведомства заявила, что хотела бы закончить общение с прессой на хорошей ноте.

Источник: «Гордон» ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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