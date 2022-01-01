Пользователи назвали представителя МИД мастером троллинга

Мария Захарова после празднования Нового года – 2022 вышла на связь в своем телеграм-канале. Официальный представитель МИД подколола россиян, опубликовав остатки салата, который надо доедать. Снимок она сопроводила подписью: "Ну, здравствуй. Это я" Выжили. Погнали".

Под первым в 2022 году постом Захаровой за час с небольшим набралось больше сотни комментариев. Пользователи оценили чувство юмора представителя внешнеполитического ведомства.

"Не, Ну Мария с таким чувством юмора и троллинга всех победит", "Замечательное чувство юмора!!!" "Маша, ты лучшая", "Отпечаток не очень чёткий!"

– пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Отметим, что Захарова не стесняется показывать неофициальные моменты своей жизни. Так, недавно появилось видео, как она танцует бачату в парке.