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В центре скандала оказался ведущий CNN Энди Коэн. Он вел эфир в пьяном виде. На инцидент обратил внимание телеграм-канал RT.
Отмечается, что Коэн выпил текилы с коллегой Андерсоном Купером. После этого он смачно облил грязью экс-мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Журналист назвал второй срок политика "самым дерьмовым" за всю историю города. Он заявил, что де Блазио был ужасным мэром, и в этом единодушны и демократы, и республиканцы.
Напомним, что новым мэром Нью-Йорка стал экс-полицейский Эрик Адамс. Он официально вступил в должность 1 января. Адамс – второй темнокожий мэр в истории Нью-Йорка.
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