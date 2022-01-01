Журналист выпил текилы с коллегой и выдал настоящую тираду в адрес известного политика

В центре скандала оказался ведущий CNN Энди Коэн. Он вел эфир в пьяном виде. На инцидент обратил внимание телеграм-канал RT.

Отмечается, что Коэн выпил текилы с коллегой Андерсоном Купером. После этого он смачно облил грязью экс-мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Журналист назвал второй срок политика "самым дерьмовым" за всю историю города. Он заявил, что де Блазио был ужасным мэром, и в этом единодушны и демократы, и республиканцы.

Напомним, что новым мэром Нью-Йорка стал экс-полицейский Эрик Адамс. Он официально вступил в должность 1 января. Адамс – второй темнокожий мэр в истории Нью-Йорка.