Затяжные выходные имеют свои недостатки

Россиян ждут продолжительные праздники, которые всегда наполнены шумными вечеринками, изобилием калорийных деликатесов и спиртными напитками. Обычно к концу каникул человеку нужен своеобразный "отдых" от затяжного торжества.



Основными проблемами людей после многодневного праздника являются лишние килограммы, отечность, дряблость мышц, вызванная сбоем режима, апатия и общее недовольство по поводу возвращения к обычным трудовым будням. Однако есть несколько способов быстро восстановиться после новогодних выходных.

Плавное возвращение к трудовым обязанностям

В большинстве компаний январь является "мертвым" месяцем, когда сотрудники, контрагенты и клиенты постепенно вливаются в работу. Не стоит перегружать себя в первый месяц нового года. Никто не удивится, если вы будете постепенно разгоняться и обойдетесь без подвигов в первые недели 2022-го.

Больше ходите пешком

Ходьба – один из самых безопасных и при этом весьма эффективный способ привести себя в тонус. Устать даже от продолжительной прогулки достаточно сложно, однако польза от регулярной ходьбы на лицо: свежий воздух и равномерные нагрузки на тело помогут вам быстро прийти в форму.

Пересмотреть рацион питания

Стремительно входить в режим строгой диеты после жирной пищи и изобилия салатов не стоит. Такой удар по организму не приведет ни к чему хорошему. Возвращаться к умеренному потреблению пищи нужно постепенно. Лучше всего есть как можно больше фруктов и овощей.

Вода

Также очень важным является восстановление водного баланса. После обильных возлияний организму нужна перезагрузка. Чистая вода также помогает разогнать обмен веществ и справиться с лишними килограммами.

Баня или сауна

После того, как многодневные праздники остались позади, отличным вариантом перезагрузки будет поход в баню. Разумеется, его нельзя совмещать с употреблением спиртных напитков. Хорошенько пропаренный организм поможет взбодриться и почувствовать себя будто заново родившимся.

К слову, недавно астрологи рассказали, что пятерым счастливчикам неслыханно повезет в ближайшие три года.