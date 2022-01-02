Российские артисты – первые в космосе, пандемия продолжает буйствовать, а НАТО все наглее продвигается на восток

Считанные дни остались до завершения текущего 2021 года. Этот период принес серьезные перемены в жизни многих россиян. Продолжение буйства коронавирусной эпидемии и разразившийся кризис затронули большинство жителей страны. Неспокойно и на внешних рубежах – западная коалиция всеми силами расшатывает ситуацию на международной арене.

Россия потребовала у НАТО гарантии безопасности

2021 год стал серьезным испытанием на прочность для всего мирового пространства. Вакханалия вокруг Украины и вопиющая наглость западных политиков в конце концов вывели Кремль из себя. Москва все-таки заговорила о письменных гарантиях безопасности для нашей страны. Речь идет о том, что Североатлантическому альянсу пора прекратить свое упорное продвижение в восточном направлении. НАТО, конечно, не хочет держать данные ранее обещания, но и Россия не собирается терпеть западное вероломство.

Пандемия продолжает буйствовать

Вот уже второй год весь мир охвачен эпидемией COVID-19. Знаковые спортивные состязания впервые в истории происходят без зрителей. Страны соревнуются в создании антикоронавирусных препаратов. На российском рынке появились новые эффективные вакцины "КовиВак"и "Спутник Лайт".

Презентация мощного отечественного истребителя

В этом году российские военные конструкторы презентовали новейший истребитель, получивший название Checkmate. Новый мощный боевой самолет вызвал огромный переполох среди зарубежных экспертов и военных деятелей.

Лукашенко наконец-то признал Крым российским

Белорусский лидер Александр Лукашенко все-таки решился и объявил о российском статусе Крымского полуострова. Батька долгое время пытался усидеть на двух стульях, но в конце концов понял, кто является настоящим союзником Белоруссии.

Кровавые расправы в учебных заведениях

Самыми страшными событиями уходящего года стали так называемые "колумбайны". Зародившаяся в США напасть обрушилась и на Россию. Весной Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню в гимназии в Казани. В результате трагедии погибли семь детей и две преподавательницы. Осенью Тимур Бекмансуров открыл пальбу в вузе в Перми и убил шесть человек.

Первые в космосе

Российские артисты впервые в истории отправились в космос для того, чтобы снять художественный фильм. Нашим культурным деятелям удалось обойти иностранцев, которые мечтали взять пальму первенства в этом вопросе. Счастливой путешественницей в космос стала известная российская актриса Юлия Пересильд.