Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В последнее время политика киевских властей сильно раздражает жителей украинского государства. Многие незалежные с большим скепсисом наблюдают за происходящим. Людей весьма удивляет странное поведение государственных деятелей. Например, недавно большой ажиотаж вызвал необычный наряд руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова.
Бурные обсуждения начались после публикации фотографии с этим высокопоставленным чиновником в социальной сети "Фейсбук". Кадр разместили представители офиса украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Публикация была посвящена знаменательному событию – украинца Юрия Галушкина назначили начальником сил территориальной обороны ВСУ.
Разумеется, в торжественном мероприятии поучаствовал не только украинский лидер, но и главный военный Незалежной. При этом наибольшее внимание вызвал необычный вид Резникова. Его пиджак странным образом топорщился на месте груди.
Интернет-пользователи тут же предположили: причина кроется в том, что высокопоставленный незалежный надел на себя защиту, которую остроумные люди сразу же окрестили "бронелифчиком". Многие посетовали, что чиновник на таком важном мероприятии выглядит весьма несуразно.
К слову, недавно Резников пригрозил мэру Киева Владимиру Кличко. Главному вояке Украины не нравится, что бывший боксер хочет создать свой отдельный штаб обороны.
О том, как изменится жизнь страны с 1 января - в материале "Утра"
Некоторым удвоят размер фиксированной части