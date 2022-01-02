Главу Минобороны Украины подняли на смех за "бронелифчик"

Главу Минобороны Украины подняли на смех за "бронелифчик"
Фото: www.pixabay.com
Странный вид вояки удивил незалежных

В последнее время политика киевских властей сильно раздражает жителей украинского государства. Многие незалежные с большим скепсисом наблюдают за происходящим. Людей весьма удивляет странное поведение государственных деятелей. Например, недавно большой ажиотаж вызвал необычный наряд руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова.

Бурные обсуждения начались после публикации фотографии с этим высокопоставленным чиновником в социальной сети "Фейсбук". Кадр разместили представители офиса украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Публикация была посвящена знаменательному событию – украинца Юрия Галушкина назначили начальником сил территориальной обороны ВСУ.

Разумеется, в торжественном мероприятии поучаствовал не только украинский лидер, но и главный военный Незалежной. При этом наибольшее внимание вызвал необычный вид Резникова. Его пиджак странным образом топорщился на месте груди.

Интернет-пользователи тут же предположили: причина кроется в том, что высокопоставленный незалежный надел на себя защиту, которую остроумные люди сразу же окрестили "бронелифчиком". Многие посетовали, что чиновник на таком важном мероприятии выглядит весьма несуразно.

К слову, недавно Резников пригрозил мэру Киева Владимиру Кличко. Главному вояке Украины не нравится, что бывший боксер хочет создать свой отдельный штаб обороны.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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