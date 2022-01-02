В прессу просочились детали наделавшего шума увольнения генерала Габдулина

В прессу просочились детали наделавшего шума увольнения генерала Габдулина
Рустам Габдулин. Кадр: www.youtube.com
Силовик вел дела о пожаре в "Зимней вишне" и кровавой бойне в Перми

В прессе активно обсуждают громкую отставку генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Многие гадают, что послужило причиной увольнения силовика, который занимался такими громкими делами, как пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" и расстрел людей в пермском университете. Журналистам удалось выяснить, что никаких конфликтов у Габдулина с вышестоящим начальством не было, опытный следователь просто решил сменить сферу деятельности.

Корреспонденты издания "Коммерсантъ" пишут, что силовик сам написал заявление об увольнении из Следственного комитета. Причем госслужащий подал рапорт еще в начале декабря. Российский лидер Владимир Путин удовлетворил желание Габдулина покинуть высокий пост прямо в канун Нового года.

Пока в интернет-пространстве не опубликовали официальную бумагу, которая подтверждает отставку генерала. Впрочем, он сам уже поделился с близкими знакомыми выдержками из документа. Скан-копию подписанного указа опубликовал юрист Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в ближайшее время Габдулин хочет заняться адвокатурой. По всей видимости, именно поэтому генерал решил покинуть высокий пост в российском СК. По крайней мере, по информации журналистов, никаких проблем в ведомстве у него не было.

Напомним, Габдулин вел расследование пожара в "Зимней вишне", в ходе которого погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Также он возглавлял группу следователей, занимавшихся делом о кровавой бойне в Пермском государственном университете, унесшей жизни восьми человек.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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