Байден стал героем мемов из-за открытки с Новым годом

Байден стал героем мемов из-за открытки с Новым годом
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP /MediaPunch/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американцы возмущены деятельностью своего президента

Администрация Белого дома опубликовала поздравление с Новым годом от лица лидера страны Джо Байдена и его жены Джилл в соцсети Twitter. Однако американцы вместо благодарности обрушились на президента с критикой. 

На фото первая чета США стоит спиной к камере и смотрит на фейерверк с балкона дома. Байден заявил, что продолжит делать Америку великой. Однако интернет-пользователи очень удивились. Многие принялись жаловаться на трудности и нерешенные в стране проблемы, например, на безработицу. Другие же не удержались от шутки.  

Так, к кое-кто пририсовал к фото вместо фейерверка ядерный взрыв. Подобных картинок в комментариях к посту пользователи Сети сделали сразу несколько. 

Другой пользователь разместил на стаканчике, который стоит на колоне рядом с Байденом, надпись "Вперед, Брэндон". Как известно, это кодовая фраза критиков президента с уничижительным контекстом.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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