Администрация Белого дома опубликовала поздравление с Новым годом от лица лидера страны Джо Байдена и его жены Джилл в соцсети Twitter. Однако американцы вместо благодарности обрушились на президента с критикой.

На фото первая чета США стоит спиной к камере и смотрит на фейерверк с балкона дома. Байден заявил, что продолжит делать Америку великой. Однако интернет-пользователи очень удивились. Многие принялись жаловаться на трудности и нерешенные в стране проблемы, например, на безработицу. Другие же не удержались от шутки.

Так, к кое-кто пририсовал к фото вместо фейерверка ядерный взрыв. Подобных картинок в комментариях к посту пользователи Сети сделали сразу несколько.

Here is the picture before photoshop. pic.twitter.com/H1EtEc5OQ5