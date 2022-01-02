Пересадки на одном маршруте наземного транспорта в Москве стали бесплатными

Пересадки на одном маршруте наземного транспорта в Москве стали бесплатными
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Чтобы активировать функцию, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету

Пересадки на одном маршруте наземного транспорта в Москве стали бесплатными. Теперь пассажиры автобуса, электробуса или трамвая в течение 90 минут могут выйти, а затем продолжить поездку по маршруту без необходимости заново оплачивать проезд. Ранее такая возможность была только при пересадке на другой маршрут.

Фактически, теперь любые пересадки на наземном общественном транспорте города становятся бесплатными в течение 90 минут после первой оплаты проезда. А при пересадке с наземного транспорта на метро, МЦК и МЦД действует льготный тариф.

"Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте",

– подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Чтобы иметь возможность пользоваться бесплатными пересадками, пассажиру нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена.

Узнать подробности о бесплатных пересадках на московском городском транспорте можно здесь.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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