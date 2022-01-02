Собянин обозначил основные этапы развития здравоохранения в Москве

Собянин обозначил основные этапы развития здравоохранения в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Получить высокотехнологичную медпомощь в столице становится все проще

Развитие сферы здравоохранения является приоритетом номер один для столичного правительства. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, подводя итоги 2021 года и обозначая задачи на ближайшую перспективу. Главная цель – сделать так, чтобы каждый житель Москвы мог получить качественную всеобъемлющую медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.

Чтобы реализовать эту цель, в городе ведется строительство новых больниц и поликлиник, а старые помещения ремонтируются и оснащаются новой техникой.

В планах на 2020-2024 г.г. – реконструировать в Москве, по меньшей мере, половину существующего амбулаторного фонда. Многие медицинские учреждения уже модернизированы: вместо устаревшего здания врачи и пациенты получают современную поликлинику, работающую по современным стандартам.

Растет и объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020 году ее получили 152 тысячи москвичей, а за 11 месяцев 2021 года – уже более 158 тысяч жителей столицы. В целом с 2010 года объем такой медпомощи вырос почти в пять раз.

Эта работа будет продолжена. В частности, реконструкция лечебно-диагностического центра имени Логинова позволит значительно увеличить объемы помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Новые корпуса скорой помощи в пяти городских больницах повысят скорость оказания медицинской помощи в экстренных случаях. Об этих и других проектах Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал об изменениях в системе школьного образования.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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