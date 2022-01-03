За первый год правления глава умудрился уничтожить свою репутацию

Для некоторых американский лидер Джо Байден всегда считался примером истинного президента Соединенных Штатов, однако у другой категории неоднозначные ситуации, в которых нередко оказывается американский лидер, вызывают совершенно иные впечатления.

В различного рода публичных заявлениях и комментариях для журналистов президент Соединенных Штатов допускал откровенно банальные ошибки.

Случай на лестнице

Поднимаясь на борт своего Air Force One, президент, держа в руках зонт с дорожной сумкой, чуть оступился в середине пути – Байдену было весьма непросто удержаться. К тому же, на улице было ненастье – глава государства едва не упал на скольких ступеньках.

Неловкий вопрос от журналистов

На одном из брифингов президент Америки выступил, давая развернутый комментарий по той или иной теме для средств массовой информации. После мероприятия глава государства забыл маску и вернулся к журналистам. Один из корреспондентов спросил: помнит ли президент, что в скором времени ему предстоит большая пресс-конференция? Байден застыл на некоторое время с пустым взглядом, а затем заявил, что не понимает, о чем идет речь.

Неловкая ситуация на брифинге

После пресловутой пресс-конференции журналистка попросила Байдена ответить на вопрос о филибастерах. Глава государства начал рассуждать, однако вдруг потерял мысль и принялся искать ответ на заранее подготовленных бумагах. Однако завершить формулировку так и не смог.

Потерявшийся президент

Во время саммита G7 глава государства сбился с курса и по случайности забрел в ресторан. Выйдя на террасу, Байден начал растерянно озираться по сторонам. На предложение незнакомки оказать ему помощь президент заявил, что с ним все в порядке.

Испортил воздух в беседе с королевской семьей Великобритании

Случай известный: Байден пообщался на полях саммита ООН по климату с супругой принца Чарльза Камиллой, и в один прекрасный момент выпустил газы. Монаршая особа была шокирована.