Три простых продукта помогут избавиться от жира на животе

Три простых продукта помогут избавиться от жира на животе
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Чтобы постройнеть, необязательно сидеть на жесткой диете

Лишние килограммы в области живота всегда тяжело уходят. Однако нет ничего невозможного. Конечно, без спорта достичь идеала не получится, но сильно ограничивать себя в еде необязательно. Важно лишь добавить в свой рацион три популярных продукта. Такого мнения придерживается словацкий диетолог Триста Бест. 

Эксперт отмечает, что висцеральный жир способен провоцировать серьезные проблемы со здоровьем организма. Например, он плохо влияет на сердце. 

Поэтому важно не забывать про полезные продукты. Первый – это тмин. Специю можно добавлять почти в любые блюда. Особенно она подходит к мясу и запеченному картофелю. Употреблять эту специю нужно регулярно.

Также поможет популярное русское блюдо – квашеная капуста. Сжигает жир и жирная рыба. Необязательно покупать недешевую семгу. Прекрасно подойдет селедка или скумбрия. Эти виды рыбы полны полезными жирами, что улучшает обмен веществ. 

Ранее "Утро" делилось главными правилами стройности. 

Источник: Pravda ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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