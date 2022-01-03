Собянин рассказал об изменениях в системе школьного образования

Собянин рассказал об изменениях в системе школьного образования
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Технологии ИИ будут анализировать способности ребенка и подбирать дополнительный учебный материал

В новом году планируется постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на проблемы в обучении детей, которые создала пандемия коронавируса, московским учащимся удается, в большинстве своем, успешно сдавать ЕГЭ – это стало возможно благодаря заслугам учителей и системе образования, которая смогла подстроиться под новые условия.

Собянин отметил, что в 2021 году была расширена доступность дошкольного образования. В большинстве районов была открыта запись в детские сады, начиная с 2,2 лет. Для самых маленьких воспитан­ников создали 15 тысяч дополнительных мест. 

В прошлом году были открыты новые виды предпрофессиональных классов, в которых обучается уже половина всех старшеклассников Москвы. В новом эту возможность планируют предоставить всем учащимся старших классов.

В 2022 году увеличится норматив финансирования на одного ребенка на 3,1%. Это уже заложено в городской бюджет.

Дополнительно в столице собираются реализовать масштабный проект по обновлению инфраструктуры Московской электронной школы. Учителям 5-11 классов предоставят около 46 тысяч новых ноутбуков, еще 20 тысяч закупят для учителей младших классов. Планируется замена устаревшей техники. 

Напомним, Москва входит в число мировых лидеров по цифровизации школ. С 2018 года во всех учебных заведениях есть интерактивные панели, Wi-Fi, компьютеры для учителей и другие види современной техники.

Во время пандемии с помощью сервиса видео-конференц-связи на платформе "Московской электронной школы" было проведено более 7,5 миллиона онлайн-уроков для детей 6–11-х классов. В этом году планируется улучшить систему взаимодействия с учащимися благодаря формированию индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика – с учетом его возможностей, талантов и интересов. Технологии ИИ будут анализировать способности ребенка и подбирать дополнительный учебный материал.

Источник: Сайт Сергея Собянина
Роман ИГНАТОВ
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