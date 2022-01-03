Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В новом году планируется постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на проблемы в обучении детей, которые создала пандемия коронавируса, московским учащимся удается, в большинстве своем, успешно сдавать ЕГЭ – это стало возможно благодаря заслугам учителей и системе образования, которая смогла подстроиться под новые условия.
Собянин отметил, что в 2021 году была расширена доступность дошкольного образования. В большинстве районов была открыта запись в детские сады, начиная с 2,2 лет. Для самых маленьких воспитанников создали 15 тысяч дополнительных мест.
В прошлом году были открыты новые виды предпрофессиональных классов, в которых обучается уже половина всех старшеклассников Москвы. В новом эту возможность планируют предоставить всем учащимся старших классов.
В 2022 году увеличится норматив финансирования на одного ребенка на 3,1%. Это уже заложено в городской бюджет.
Дополнительно в столице собираются реализовать масштабный проект по обновлению инфраструктуры Московской электронной школы. Учителям 5-11 классов предоставят около 46 тысяч новых ноутбуков, еще 20 тысяч закупят для учителей младших классов. Планируется замена устаревшей техники.
Напомним, Москва входит в число мировых лидеров по цифровизации школ. С 2018 года во всех учебных заведениях есть интерактивные панели, Wi-Fi, компьютеры для учителей и другие види современной техники.
Во время пандемии с помощью сервиса видео-конференц-связи на платформе "Московской электронной школы" было проведено более 7,5 миллиона онлайн-уроков для детей 6–11-х классов. В этом году планируется улучшить систему взаимодействия с учащимися благодаря формированию индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика – с учетом его возможностей, талантов и интересов. Технологии ИИ будут анализировать способности ребенка и подбирать дополнительный учебный материал.
О том, как изменится жизнь страны с 1 января - в материале "Утра"
Вашингтон пойдет навстречу Москве по гарантиям безопасности по необычному сценарию