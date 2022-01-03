Девушка не посмела нарушить приказ

Грандиозный скандал разгорелся вокруг новогоднего обращения украинского лидера Владимира Зеленского. Оказалось, что далеко не все гости приняли участие в мероприятии по собственной воле. Незалежная военная, которая прославилась критикой главнокомандующего, рассказала, что ее заставили усесться по левую руку от президента.



Судя по всему, таким образом организаторы хотели продемонстрировать, что даже противники Зеленского при необходимости поддержат его. Однако из-за резкой критики военнослужащая ВСУ Наталья Борисовская рассказала, как все обстояло на самом деле.

На своей странице в социальной сети "Фейсбук" украинка объявила, что вышестоящее руководство приказало ей сидеть рядом с Зеленским во время его новогоднего выступления. При этом сама Борисовская свое мнение не поменяла и остается ярым противником политики нынешнего президента. Впрочем, буквально на следующий день пост был удален с ее страницы. Также оттуда пропало и большинство других публикаций.

Интернет-издание "Обозреватель" также приводит сетования Натальи, которая пожаловалась на массовую отписку подписчиков после скандала с участием в новогоднем обращении Зеленского.

К слову, недавно в прессе раскрыли главную загадку этого торжественного мероприятия. Некоторое время украинцы ломали голову, кем являются люди, приглашенные на запись поздравления. Оказалось, власти решили, что в этом мероприятии должны поучаствовать представители разных профессий.