Белокаменная продемонстрировала активное развитие в сфере цифры

За минувший год российскую столицу номинировали в нескольких десятках местных и международных премий. Более 25 столичных проектов получили пристяжные знаки отличия в сфере высоких технологий. За минувшее десятилетие Белокаменной удалось осуществить серьезный прорыв в сфере IT и цифровой экосистемы. Достижения нашей столицы не обошли вниманием и зарубежные эксперты.



В завершившемся году столица России снова стала одним из семи самых умных городов мира. Соответствующий рейтинг составили эксперты зарубежной организации Intelligent Community Awards. Специалисты отмечают, что в Златоглавой активно внедряются умные технологии, которые позволяют существенно повысить уровень жизни горожан.

Получившая большую популярность платформа Московского инновационного кластера была отмечена в нескольких номинациях престижных немецких премий. Также высокую оценку получил Благотворительный сервис mos.ru.

Большое внимание привлек умный ресурс, призванный сократить потребление воды в российской столице. Для того чтобы продемонстрировать актуальность данного вопроса, была проведена целая кампания под названием "Цена воды".

Также в минувшем году столичная администрация была отмечена серебряной медалью в номинации "Команда года в период коронавируса". Речь идет о престижной зарубежной премии IT World Awards. Одним из лучших проектов в сфере здравоохранения признано московское мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Белокаменная по итогам 2021 года также стала самым цифровым городом Российской Федерации. Например, Инвестиционный портал столицы назван наилучшим решением для развития экономических показателей города. При этом многие другие столичные проекты также получили особые знаки отличия.

Столичная платформа "Цифровой двойник Москвы" стал финалистом премии "Лучший инновационный проект". В этой работе были особенно отмечены успехи по внедрению искусственного интеллекта. Также в уходящем году Белокаменная в третий раз подряд была признана лучшим городом в сфере цифровизации городского хозяйства.