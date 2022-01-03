Глава Незалежной порадовал подписчиков новым фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко умудрился получить огромную порцию "народной любви", не прикладывая для этого никаких усилий. На сей раз поводом для троллинга политика стало фото, которое в понедельник, 3 января, появилось в Instagram действующего главы государства Владимира Зеленского.

Глава Незалежной решил показать подписчикам, как проводит новогодние каникулы. Он опубликовал на своей страничке фото с тренажером, на котором сидит сам в окружении четвероногих питомцев. Из подписи к снимку читатели президента узнали, что одну из собак зовут Петя и она спит на момент фото.

Некоторые пользователи Сети удивились такому выбору клички для домашнего питомца. Естественно, возникло предположение, что Зеленский назвал свою собаку в честь своего предшественника Петра Порошенко. После этого подписчики украинского президента решили посоревноваться в остроумии.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все оценили уровень троллинга, но бывшему лидеру Незалежной все равно досталось. Один из читателей пошутил, что Петя не не спит, потому что сейчас находится в Польше.

Другой и вовсе выразил сожаление, что Петя не сидит. Пользователь скорее всего имел в виду, что Порошенко заслуживает тюремного заключения. Действительно, против бывшего главы государства возбуждены уголовные дела, однако судебный процесс затягивается.

Еще один подписчик Зеленского в сатирической манере удивился тому, что произошло с Петром Алексеевичем.

Ранее президент США Джо Байден подвергся троллингу из-за новогодней открытки.