Протесты в Казахстане: центр Алматы перекрыли

Протесты в Казахстане: центр Алматы перекрыли
Фото: Michael Runkel/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Граждане не довольны повышением цен на сжиженный газ

Полицейские оцепили площадь Республики в Алма-Ате. Партули выставлены в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан. Проникнуть внутрь не дают ни пешеходам, ни автомобилям. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Как утвержают очевидцы, мобильный интернет в районе работает с перебоями. Горожане полагают, что меры были приняты в ожидании митингов из-за повышения цен на СПГ. 

В минувшее воскресенье по области люди вышли на улицы с требованием снизить тарифы, которые с нового года повысили в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (с 10 до 20,2 рублей). Автовладельцы протестовали в городе Жанаозен Мангистауской области и областном центре Актау. 

В понедельник после распоряжения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

На фоне протестов владельцы АЗС снизили стоимость на топливо со 120 до 85-90 тенге за литр (со 20,2 до 15 рублей).

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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