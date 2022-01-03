Граждане не довольны повышением цен на сжиженный газ

Полицейские оцепили площадь Республики в Алма-Ате. Партули выставлены в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан. Проникнуть внутрь не дают ни пешеходам, ни автомобилям. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как утвержают очевидцы, мобильный интернет в районе работает с перебоями. Горожане полагают, что меры были приняты в ожидании митингов из-за повышения цен на СПГ.

В минувшее воскресенье по области люди вышли на улицы с требованием снизить тарифы, которые с нового года повысили в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (с 10 до 20,2 рублей). Автовладельцы протестовали в городе Жанаозен Мангистауской области и областном центре Актау.

В понедельник после распоряжения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

На фоне протестов владельцы АЗС снизили стоимость на топливо со 120 до 85-90 тенге за литр (со 20,2 до 15 рублей).