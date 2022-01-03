На магистральном водоповоде произошла авария

Накануне вечером Киев приостановил подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу УК "Лугансквода".

В некоторых населенных пунктах воды нет совсем, в других водоснабжение существенно сократилось. Указывается, что это произошло из-за повреждения магистрального водовода.

Восстановить водоснабжение в плановых объемах станет возможно после возобновления подачи с украинской насосной станции.