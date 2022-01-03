Украина прекратила подачу воды в ЛНР

продолжениеМИД напомнил о праве России поставлять газ в обход Украины
На магистральном водоповоде произошла авария

Накануне вечером Киев приостановил подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу УК "Лугансквода". 

В некоторых населенных пунктах воды нет совсем, в других водоснабжение существенно сократилось. Указывается, что это произошло из-за повреждения магистрального водовода.

Восстановить водоснабжение в плановых объемах станет возможно после возобновления подачи с украинской насосной станции.

Источник: Комсомольская правда. Донетск
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Шольц "оскорбил" главу МИД ФРГ из-за Путина

Канцлер уже две недели готовится к переговорам с президентом России

Байден давит на Зеленского: появились новые подробности переговоров президентов

Американский лидер заинтересован в успешности предстоящего саммита с РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей