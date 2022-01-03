У главы страны проблемы со здоровьем после покушения в 2018 году

Жаир Болсонару госпитализирован с болями в животе и проходит обследование на предмет необходимости хирургического вмешательства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новостной сайт UOL.

В понедельник по бразильскому телевидению показали кадры, как президент спускается по трапу собственного самолета в Сан-Паулу. Позже его доставили в больницу.

Болсонару несколько раз госпитализировали с тех пор, как он получил ножевые ранения во время своей президентской кампании в 2018 году. В июле 2021 года он был доставлен в Вила-Нова Стар из-за кишечной непроходимости после хронической икоты.

