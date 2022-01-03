Россияне обратили внимание на несколько фактов

Новогоднее обращение президента России к гражданам 2021-2022 стало одним из самых длинных за последние годы. Миллионы россиян встретили Новый год под поздравление Владимира Путина. Однако позже в Сети некоторые из них стали писать, что в видеообращении главы государства было несколько странностей.

Одни обратили внимание на кадры общих планов собора Василия Блаженного и Кремля – они утверждают, что были использованы видеофрагменты прошлых годов, поскольку сейчас Москва и все крыши домов покрыты снегом.

Внимание других было приковано к пальто президента – они посчитали, что под ним глава государства прячет бронежилет. А третьи удивились, почему лидер неожиданно почесал нос во время произнесения речи – раньше такого в новогодних обращениях не встречалось.

Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил заявления о "странностях" в поздравлении Владимира Путина с Новым годом. По его мнению, комментаторы немного "переусердствовали". С чем именно он уточнять не стал.

"Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!", – сказал он.