Песков объяснил "странности" в новогоднем обращении Путина

Песков объяснил "странности" в новогоднем обращении Путина
Фото: кадр youtube.com
Россияне обратили внимание на несколько фактов

Новогоднее обращение президента России к гражданам 2021-2022 стало одним из самых длинных за последние годы. Миллионы россиян встретили Новый год под поздравление Владимира Путина. Однако позже в Сети некоторые из них стали писать, что в видеообращении главы государства было несколько странностей.

Одни обратили внимание на кадры общих планов собора Василия Блаженного и Кремля – они утверждают, что были использованы видеофрагменты прошлых годов, поскольку сейчас Москва и все крыши домов покрыты снегом. 

Внимание других было приковано к пальто президента – они посчитали, что под ним глава государства прячет бронежилет. А третьи удивились, почему лидер неожиданно почесал нос во время произнесения речи – раньше такого в новогодних обращениях не встречалось.

Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил заявления о "странностях" в поздравлении Владимира Путина с Новым годом. По его мнению, комментаторы немного "переусердствовали". С чем именно он уточнять не стал.

"Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!", – сказал он.

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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