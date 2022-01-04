Почему грязные тарелки нельзя ставить друг на друга

Почему грязные тарелки нельзя ставить друг на друга
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Житель Поднебесной поделился опытом мытья посуды

Казалось бы, избавление посуды от загрязнений является самой обыденной задачей при поддержании чистоты в доме. Однако выяснилось, что многие совершают серьезные ошибки при выполнении такого нехитрого действия. Например, составление грязных тарелок друг на друга существенно увеличивает время, которое потребуется на уборку.

На эту немаловажную деталь указал житель Поднебесной. Китаец пояснил, что при таком сборе посуды загрязняется еще и дно тарелок, таким образом их приходится тщательно мыть со всех сторон, что явным образом растягивает не самый приятный процесс во времени.

Также домохозяин из Китая обратил внимание, что некоторые ошибки при мытье посуды могут стоить здоровья домочадцев. Во-первых, нужно обратить внимание на губку. Многие пользуются этим приспособлением для очистки посуды до тех пор, пока оно совсем не выйдет из строя.

Однако на грязной губке сохраняется огромное количество болезнетворных патогенов, которые могут серьезно подорвать здоровье человека. Только за семь дней использования чистой губки на ней может скопиться до 2,2 миллиарда бактерий. Китаец советует менять губки каждый две недели, а после использования хорошенько мыть, прослушивать и проветривать.

Также китаец рекомендует сначала мыть менее грязную посуду, а потом сильно загрязненную. Важно отдельно мыть емкости, в которых лежало сырое мясо, и посуду, в которой хранятся овощи или готовые блюда.

Помимо этого, важно хорошенько протирать вымытую посуду перед тем, как спрятать ее в шкафу. В скапливающейся жидкости могут развиваться бактерии, а влажные металлические предметы покрываются ржавчиной. Бережный подход к посуде может существенно продлить срок ее службы.

Что касается столовых приборов, к ним нужно подходить с особым вниманием. Вилки, ножи и ложки следует периодически дезинфицировать. Процедура глубокой очистки является очень простой и под силу каждой домохозяйке. Все приборы необходимо сложить в большую кастрюлю и хорошенько прокипятить в течение 10 минут. Такая обработка позволит справиться с вредными микроорганизмами.

Ранее "Утро" рассказывало, как безопасно очистить двери от грязи.

Источник: WeChat ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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