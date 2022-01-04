Высмеявший традиции России британский журналист получил жесткий ответ

Высмеявший традиции России британский журналист получил жесткий ответ
Фото: www.pixabay.com
Иностранца уличили в подстрекательстве

Британский журналист Том Парфитт, который проживает на российской территории и регулярно печатает материалы о нашей стране, решил высказаться по поводу особенностей празднования Нового года в России. В свою очередь, русскоязычные читатели издания The Times решили, что иностранец оскорбил наши традиции и резко осудили его умозаключения.

В своем материале британец рассказывает, что его несказанно удивляет стремление россиян уходить в затяжные загулы и устраивать излишне эмоциональные праздники. По мнению иностранца, наши гуляния всегда сопровождаются скандалами и слезливыми откровениями. Также Парфитт неодобрительно высказался о важном атрибуте Нового года – салате оливье. Сладкое шампанское, которое традиционно пьют под бой курантов, тоже не устроило уроженца Великобритании.

Читатели зарубежного издания призвали журналиста к порядку. Некоторые предположили, что корреспондент специально написал негативную статью, так как задачей реакции является создание зловещего образа вокруг России. Другие также отметили, что сами жители Запада с их излишне "демократическими" ценностями уже давно растеряли все символы Нового года и Рождества.

"Лучше всего у них получается стравливать государства между собой", – отметил один из комментаторов.

К слову, недавно СМИ узнали причину активности британских военных на границе с Российской Федерацией. Оказалось, что в Эстонию прибыл адмирал королевских ВМС.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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